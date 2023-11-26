Киев, 26 ноября, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Прошедший в Киеве 25 ноября так называемый зерновой саммит лишь имитирует поддержку Украины её союзниками. Об истинном отношении наглядно свидетельствует блокировка КПП на польско-украинской границе. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

В заседании, помимо главы киевского режима Владимира Зеленского, участвовали главы Швейцарии и Латвии, премьер-министр Литвы, которая единственная по итогом встречи обещала выделить Украине 2 млн евро для «обеспечения поставок зерна».

По словам Мирошника, совещание — не что иное, как имитация бурной деятельности. Возможности этих государств слабы.

«Сходка в Киеве — лишь слабая попытка сохранять хорошую мину при плохой игре», — заключил российский посол.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 25 ноября заявил, что Украина договорилась со своими союзниками о предоставлении Киеву военных кораблей для сопровождения грузовых судов в «зерновом коридоре» в Чёрном море. Также Украина получит дополнительные системы ПВО для Одесской области.

Зерновая сделка (черноморская инициатива) между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна с Украины действовала с 22 июля 2022 года. МИД России неоднократно указывал на то, что нет оснований для дальнейшего продления соглашения, так как оно стало сугубо коммерческим вывозом продукции с Украины в «сытые» страны, а условия российской стороны не выполняются.

После выхода России из соглашения Минобороны России объявило потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Это решение вступило в силу с 20 июля. Страны, под чьими флагами идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева.