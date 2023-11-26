Плесецк, Архангельская область, 26 ноября, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Военный спутник, запущенный с космодрома в Плесецке Архангельской области, выведен на орбиту, подтвердили 26 ноября в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Спутник на орбите

«В расчётное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — уточнили в ведомстве.

С выведенным на орбиту спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы аппарата функционируют штатно. Сведения о спутнике внесены в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк» состоялся 25 ноября в 23:58 мск. Провели пуск военной ракеты боевые расчёты Космических войск ВКС.

Ранее командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен обвинил Россию в попытках нарушить на территории Украины работу системы спутниковой связи Starlink. США намерены вывести на низкую околоземную орбиту до тысячи спутников для нужд американской армии, сказал он. По словам командующего, на базе Питерсон в штате Колорадо начало работать новое подразделение Космических сил США, которое будет вести оценку характеристик, предназначения и потенциала аппаратов других стран.