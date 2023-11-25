Варшава, 26 ноября, 2023, 02:45 — ИА Регнум. Несогласие поляков с привилегированным положением перевозчиков с Украины пробуждает в украинцах нацистский инстинкт. Так прокомментировал ситуацию на границе Украины и Польши депутат от польской партии «Конфедерация» Витольд Туманович.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Украины и Польши

«Достаточно отсутствия согласия с привилегированным положением перевозчиков с Украины и протеста против вычеркивания поляков из электронной очереди, как в украинцах просыпается бандеровский инстинкт», — отреагировал политик на своей странице в соцсети X на снятое на границе видео.

В распространившемся в социальных сетях ролике видно, как украинские дальнобойщики ругаются с польской полицией и выкрикивают оскорбительные лозунги, призывающие к смерти поляков. Предположительно, материал был снят 23 ноября на пункте пропуска Корчова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее к польским властям с требованием закончить «позорную блокаду» приграничной с Украиной территории обратился мэр Львова Андрей Садовой. Он сказал, что это слишком дорого обходится. «Вклад Польши в победу Украины», по его словам, сводится на нет рядом маргиналов, которые блокируют поставки гуманитарных товаров в страну, второй год «защищающей безопасность Европы».

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что киевские власти должны подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков на границе. Необходимо обращаться во все структуры, которые компенсируют потери бизнесу, сказал он.

По мнению обозревателя Myśl Polska Пшемыслава Пясты, транспортная война между Украиной и Польшей ведётся из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов. Многие водители недовольны политикой Варшавы в отношении Киева. Представители бизнеса считают, что польская правящая партия готова «отдать последнюю рубашку» Украине, не считаясь с интересами собственного государства.