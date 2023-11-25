Грозный, 26 ноября, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил о добровольцах, которые 25 ноября спецбортом вылетели из Грозного в зону спецоперации. При этом, мужчины прибыли в республику из разных регионов России.

Из Грозного в зону СВО вылетел спецборт с добровольцами

«Каждый из этих молодых людей справедливо считает, что вставать на защиту рубежей Родины в сложное время — первостепенный долг её граждан», — написал в своём Telegram-канале глава республики.

Кадыров заверил, что бойцы прошли комплексную боевую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, что позволяет пополнять ряды российских войск боеспособными и эффективными бойцами.

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова предоставил добровольцам современную боевую экипировку и возместил дорожные расходы.

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Как сообщало ИА Регнум, в районе села Уды Харьковской области уничтожен опорный пункт ВСУ, 24 ноября заявил Рамзан Кадыров.

Опорный пункт был обнаружен в ходе совместной работы бойцов батальона «Запад-Ахмат» и сводного оперативного отряда города Белгорода.

Большая группа бывших бойцов ЧВК «Вагнер» проходит интенсивный курс подготовки в составе спецназа «Ахмат».

Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат». Новое формирование начало проходить боевое слаживание на полигонах в зоне проведения специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин 5 октября заявил, что несколько тысяч экс-бойцов ЧВК «Вагнер» подписали контракты с Минобороны.