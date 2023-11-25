В Дагестане готовятся принять вторую группу беженцев из Палестины
Махачкала, 26 ноября, 2023, 01:59 — ИА Регнум. В Дагестане ждут прибытия 26 ноября второй группы беженцев из сектора Газа. Об этом сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Глава Дагестана Сергей Меликов распорядился выделить более 8 млн рублей на обустройство граждан Палестины в регионе.
По словам Абдулмуслимова, прибывшие 25 ноября беженцы в составе первой группы находятся «в неплохом настроении», самочувствие хорошее.
Рядом с пунктом временного размещения в Кировском районе есть больница, школа и новый детский сад.
«Сколько необходимо, столько они и будут проживать в Дагестане. Сделаем всё, чтобы они чувствовали себя как дома. Ждём прибытия второй группы беженцев. Готовим для них также комфортные условия», — сказал Абдулмуслимов.
Как сообщало ИА Регнум, около 50 эвакуированных из Палестины граждан прибыли 25 ноября в Дагестан. В их числе 21 ребёнок.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что все вопросы с обустройством быта беженцев возьмёт под личный контроль.
О решении разместить около 130 эвакуированных из Палестины российских граждан объявили власти Калужской области. Людей поселят в одном из пунктов временного размещения. Глава региона Владислав Шапша поручил областному правительству помочь вынужденным переселенцам обустроиться на новом месте.