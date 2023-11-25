Махачкала, 26 ноября, 2023, 01:59 — ИА Регнум. В Дагестане ждут прибытия 26 ноября второй группы беженцев из сектора Газа. Об этом сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Глава Дагестана Сергей Меликов распорядился выделить более 8 млн рублей на обустройство граждан Палестины в регионе.

По словам Абдулмуслимова, прибывшие 25 ноября беженцы в составе первой группы находятся «в неплохом настроении», самочувствие хорошее.

Рядом с пунктом временного размещения в Кировском районе есть больница, школа и новый детский сад.

«Сколько необходимо, столько они и будут проживать в Дагестане. Сделаем всё, чтобы они чувствовали себя как дома. Ждём прибытия второй группы беженцев. Готовим для них также комфортные условия», — сказал Абдулмуслимов.

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Как сообщало ИА Регнум, около 50 эвакуированных из Палестины граждан прибыли 25 ноября в Дагестан. В их числе 21 ребёнок.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что все вопросы с обустройством быта беженцев возьмёт под личный контроль.

О решении разместить около 130 эвакуированных из Палестины российских граждан объявили власти Калужской области. Людей поселят в одном из пунктов временного размещения. Глава региона Владислав Шапша поручил областному правительству помочь вынужденным переселенцам обустроиться на новом месте.