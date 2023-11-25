Киев, 26 ноября, 2023, 01:18 — ИА Регнум. В Киеве и двух областях Украины в ночь на 26 ноября объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены взвыли в столице страны, а также в Киевской и Черкасской областях.

Украинское издание «Страна. ua» сообщило о звуках взрывов в Киевской области. Подробности инцидентов не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 26 ноября взрывы были слышны в Черкассах.

Вечером 25 ноября сирены предупредили население об опасности с воздуха в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

За период с 18 по 24 ноября подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках купянского направления и отразили 13 атак противника.