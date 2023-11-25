Тель-Авив, Израиль, 26 ноября, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Вечером 25 ноября на улицы Тель-Авива вышли десятки тысяч израильтян с требованием освободить всех заложников из сектора Газа, находящихся в плену у ХАМАС порядка 50 дней.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Согласно оценке волонтёрской организации «Форум семей похищенных и пропавших без вести», митинг поддержали около 100 тысяч человек.

Демонстранты собрались в центре города, перед музеем искусств, в непосредственной близости от штаба минобороны Израиля. Движение по соседним дорогам перекрыли, за порядком следили полиция и медслужбы. Люди держали в руках фотографии с заложниками, удерживаемыми ХАМАС с 7 октября.

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Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября ХАМАС освободило вторую группу заложников в количестве 20 человек. 13 задержанных израильтян и семь иностранных граждан передали сотрудникам Красного Креста. В международной организации подтвердили факт передачи заложников.

В Берлине 25 ноября прошло многотысячное шествие против поставок оружия Киеву и за дипломатическое решение конфликтов на территории Украины и Израиля.

Ранее митинги прошли в целом ряде столиц западных государств и крупных городов. Люди также требовали прекращения боевых действий в секторе Газа.