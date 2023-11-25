Симферополь, 26 ноября, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Крымский гарнизонный военный суд в сентябре прекратил уголовное дело против мобилизованного мужчины, обвиняемого в самовольном оставлении места службы. Ему грозило от пяти до десяти лет лишения свободы. Дело закрыто в связи с его смертью.

1dzer.ru Суд

По данным суда, 17 января военнослужащий Игорь Акуренко не вернулся в воинскую часть без уважительных причин и до 20 марта уклонялся от воинской службы.

В связи с этим было возбуждено дело.

В суде документально, свидетельством о смерти, подтверждено, что подсудимый Акуренко скончался 11 августа 2023 года. Причина смерти не сообщается.

Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Акуренко Игоря Дмитриевича в связи со смертью подсудимого.

Как сообщало ИА Регнум, в Бурятии мобилизованного участника спецоперации уличили в подделке документов и приговорили к тюремному сроку по статье о дезертирстве. Соответствующий приговор вынес Улан-Удэнский гарнизонный военный суд.

Участник СВО в марте уехал в отпуск на десять дней, но обратно не вернулся. Когда военные полицейские пришли за ним домой, сын показал справку о смерти отца. При проверке документ оказался поддельным. Мужчину задержали.

По решению суда мужчину признали виновным по статье о дезертирстве, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии строгого режима.

В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного мужчину к пяти годам исправительной колонии за самовольное оставление войсковой части.