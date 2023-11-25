Плесецк, Архангельская область, 26 ноября, 2023, 00:54 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк», сообщило Минобороны РФ.

Mil.ru Пуск ракеты с космодрома Плесецк

В ведомстве уточнили, что пуск провели 25 ноября в 23:58 мск с космодрома «Плесецк» в Архангельской области боевыми расчётами Космических войск ВКС.

Как передавало ИА Регнум, утром 27 октября состоялся пуск ракеты «Союз-2.1б» с военными спутниками. Носитель стартовал с космодрома «Плесецк». Пуск осуществил боевой расчёт Космических войск Воздушно-космических сил России.

С космодрома «Плесецк» в Архангельской области в августе также была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом, который был выведен на орбиту в интересах Минобороны России. Аппарату присвоили порядковый номер «Космос-2569». Старт и выведение на орбиту прошли штатно.