С космодрома «Плесецк» запустили ракету со спутником для Минобороны
Минобороны: ВКС России провели запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк»
Плесецк, Архангельская область, 26 ноября, 2023, 00:54 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк», сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что пуск провели 25 ноября в 23:58 мск с космодрома «Плесецк» в Архангельской области боевыми расчётами Космических войск ВКС.
Как передавало ИА Регнум, утром 27 октября состоялся пуск ракеты «Союз-2.1б» с военными спутниками. Носитель стартовал с космодрома «Плесецк». Пуск осуществил боевой расчёт Космических войск Воздушно-космических сил России.
С космодрома «Плесецк» в Архангельской области в августе также была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом, который был выведен на орбиту в интересах Минобороны России. Аппарату присвоили порядковый номер «Космос-2569». Старт и выведение на орбиту прошли штатно.