Киев, 26 ноября, 2023, 00:48 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 26 ноября взрывы были слышны в Черкассах. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

1stvc.net Взрыв

Подробности произошедшего не приводятся.

Известно, что перед тем как были слышны взрывы в Черкасской области объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 ноября сирены предупредили население об опасности с воздуха в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Вооружённые силы РФ уничтожили два склада авиационных средств поражения ВСУ на военных аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровска.