В Петербурге на 79-м году жизни умерла актриса Наталия Дмитриева
Умерла актриса из фильмов«Бумбараш» и «Улицы разбитых фонарей» Наталия Дмитриева
Санкт-Петербург, 26 ноября, 2023, 00:32 — ИА Регнум. В Петербурге на 79-м году жизни умерла после тяжёлой болезни заслуженная актриса России, актриса Молодёжного театра на Фонтанке Наталия Владимировна Дмитриева. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба театра, где более 40 лет служила артистка.
Коллеги Наталии Дмитриевой отметили, что она обладала широтой души, способностью воспринимать мир во всём его многообразии, была человеком удивительной эрудиции, разнообразных интересов, честная и безмерно талантливая, надёжный партнёр и друг.
Дмитриева окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Играла на сцене Ленинградского театра имени комсомола, а с 1981 — в Санкт-Петербургском молодёжном театре на Фонтанке.
Актрисе удавалось совмещать работу в театре, кино, на телевидении и радио.
Вела и преподавательскую деятельность — учила детей в лицее искусств «Санкт-Петербург», ставила с ними спектакли по своим сценариям. Написанная ею пьеса «Девочка на шаре» была поставлена в московском театре Армена Джигарханяна. Писала Наталия Дмитриева и собственные стихи.
Зрителю актриса запомнилась по киноролям Варвары в фильме «Бумбараш», Виктории в «Уходя-уходи», Елены — в «Невозвращенце».
Всего в фильмографии Натальи Дмитриевой почти 50 работ: «Прогулка, достойная мужчин», сериал «Улицы разбитый фонарей-8», «Литейный», «Осколки», «Охота на певицу», «Родные пенаты» и другие.
Была замужем за народным артистом Леонидом Неведомским. Он умер также в 78 лет, в июне 2018 года. Их совместная дочь Полина — балетмейстер, режиссёр.