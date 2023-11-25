Санкт-Петербург, 26 ноября, 2023, 00:32 — ИА Регнум. В Петербурге на 79-м году жизни умерла после тяжёлой болезни заслуженная актриса России, актриса Молодёжного театра на Фонтанке Наталия Владимировна Дмитриева. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба театра, где более 40 лет служила артистка.

Кадр из к/ф «Уходя — уходи». реж Виктор Трегубович. 1978г. СССР Наталия Дмитриева

Коллеги Наталии Дмитриевой отметили, что она обладала широтой души, способностью воспринимать мир во всём его многообразии, была человеком удивительной эрудиции, разнообразных интересов, честная и безмерно талантливая, надёжный партнёр и друг.

Дмитриева окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Играла на сцене Ленинградского театра имени комсомола, а с 1981 — в Санкт-Петербургском молодёжном театре на Фонтанке.

Актрисе удавалось совмещать работу в театре, кино, на телевидении и радио.

Вела и преподавательскую деятельность — учила детей в лицее искусств «Санкт-Петербург», ставила с ними спектакли по своим сценариям. Написанная ею пьеса «Девочка на шаре» была поставлена в московском театре Армена Джигарханяна. Писала Наталия Дмитриева и собственные стихи.

Зрителю актриса запомнилась по киноролям Варвары в фильме «Бумбараш», Виктории в «Уходя-уходи», Елены — в «Невозвращенце».

Всего в фильмографии Натальи Дмитриевой почти 50 работ: «Прогулка, достойная мужчин», сериал «Улицы разбитый фонарей-8», «Литейный», «Осколки», «Охота на певицу», «Родные пенаты» и другие.

Была замужем за народным артистом Леонидом Неведомским. Он умер также в 78 лет, в июне 2018 года. Их совместная дочь Полина — балетмейстер, режиссёр.