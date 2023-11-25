Калининград, 25 ноября, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Московский «Спартак» в Калининграде в сложных погодных условиях выиграл в мачте 16-го тура чемпионата России с «Балтикой». Сильный снег чуть не сорвал игру, её прерывали, но не отменили.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик Спартака

Вечером 25 ноября состоялась встреча между московским «Спартаком» и калининградской «Балтикой».

В первом тайме Даниил Хлусевич открыл счёт. В самом конце игры, на 88-й минуте, Квинси Промес забил мяч — «Спартак» победил со счётом 2:0.

В самом начале игры матч прервали на несколько минут из-за сильного снегопада. Также во втором тайме был перерыв — от снега очищали штрафные площади, а также линии в центре поля.

По окончании матча «Балтика» находится на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 12 очков в 16 проведённых матчах. «Спартак» поднялся на четвёртую строчку с 27 очками за 16 встреч.

Как сообщало ИА Регнум, сборная России по футболу 20 ноября в товарищеском матче обыграла команду Кубы со счётом 8:0. Игра прошла в Волгограде.

Крылья Советов» сыграли вничью с «Локомотивом». Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 3:3.