Нюрнберг, Германия, 25 ноября, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Премьер-министр немецкой Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил о тяжёлом государственном кризисе в Германии. Его выступление на предвыборном мероприятии в Нюрнберге передавала радиостанция Bayerischer Rundfunk.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это правительство изжило себя, и, собственно говоря, его место в оппозиции. <…> У нас не чрезвычайное положение в вопросе бюджета, у нас чрезвычайная ситуация для правительства», — сказал он.

Зёдер добавил, что «Светофор» (прозвище правящей в ФРГ коалиции по цветам входящих в неё партий) «не имеет плана и головы» для решения возникших у ФРГ проблем.

Как сообщало ИА Регнум, ранее правая партия «Альтернатива для Германии» призвала к отставке правительства ФРГ и проведению досрочных выборов на фоне публикации результатов опроса, согласно которому две трети немцев считают, что канцлер Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом. Компетентным его рассматривают лишь 24% респондентов.

Правительство канцлера Олафа Шольца пообещало Евросоюзу поддержать четырёхлетний пакет помощи Украине на сумму в €50 млрд. При этом немецкий бизнес также нуждается в поддержке. Берлину придётся выбирать между поддержкой Киева и своей экономики, отметили журналисты газеты The Wall Street Journal. По мнению авторов статьи, финансовые проблемы правительства ФРГ происходят на фоне растущего политического кризиса.