Рамалла , 25 ноября, 2023, 23:29 — ИА Регнум. Минздрав Палестины сообщил, что два палестинца погибли в результате израильского рейда в городе Дженин на Западном берегу.

Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ведомстве также сообщили, что, кроме погибших, семь палестинцев получили ранения.

По информации местных СМИ, ЦАХАЛ в Дженине продолжает военные действия, ХАМАС пытается противостоять.

Как сообщало ИА Регнум, представители ХАМАС заявили посредникам на переговорах о перемирии и урегулировании конфликта о том, что армия Израиля нарушила условия соглашения о гуманитарной паузе в конфликте.

Договорённость о перемирии вступила в силу 24 ноября. ХАМАС освободило первую группу из 13 женщин и детей. Власти Израиля, в свою очередь, отпустили на свободу 39 палестинских заключённых, женщин и подростков.

Военные Армии обороны Израиля в дни перемирия проходят подготовку к возобновлению боевых действий, сразу после завершения гуманитарной паузы военная операция в Газе будет продолжена, сообщали ранее официальные представители израильской армии.

Израильская армия может возобновить бои в секторе Газа раньше окончания срока объявленной гуманитарной паузы, если ХАМАС до полуночи не освободит вторую часть заложников.