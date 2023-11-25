Лондон, 25 ноября, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Все западные союзники Украины, кроме США, уже предоставили Киеву свои запасы вооружения, их арсеналы почти опустошены, заявил бывший британский офицер Глен Грант в интервью журналистам украинского телеканала «Еспресо», опубликованном на Youtube-канале.

«Все страны, кроме Соединённых Штатов, уже отдали всё, что могли. Латвия опустошила свои склады. Аналогично поступили Эстония и Чехия. Польша отдала огромное количество оборудования и всё ещё ожидает поступления нового», — констатировал он.

Грант отметил, что США пока ещё имеют серьёзные запасы вооружения, но передавать их Киеву по определённым причинам не спешат. Одним из возможных предлогов бывший офицер назвал подготовку к войне с Китаем.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября на форуме представителей западной военной промышленности в Стокгольме генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс нуждается в «огромном объёме вооружений». Он подчеркнул, что для обеспечения мира и свободы Североатлантическому блоку нужна мощная военная промышленность.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил, что дефицит боеприпасов возник не во всём мире, а только в Евросоюзе и США, то есть в тех странах, которые слепо помогали киевскому режиму. Эксперт выразил уверенность, что, не смотря на обещания, Запад не будет строить на Украине заводы ВПК. По его словам, так немцы предполагали производство танков «Леопард» прямо на территории республики, но это так и не случилось.