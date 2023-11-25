Киев, 25 ноября, 2023, 23:17 — ИА Регнум. Из-за блокировки польско-украинской границы начались проблемы с поставками топлива на Украине. Об этом заявил в эфире новостного телемарафона замминистра аграрной политики страны Маркиян Дмитрасевич.

Иван Шилов ИА Регнум

Чиновник при этом сказал, что есть возможность компенсировать утраченные возможности украинских аграриев по экспорту через границу с Польшей, используя железнодорожный и морской транспорт.

Как сообщало ИА Регнум, борясь с демпингом со стороны украинских коллег, бастующие польские дальнобойщики задержали въезд на Украину и выезд из неё тысячи грузовиков. Среди фур, которые застряли в бесконечных очередях на трёх пограничных переходах, — машины, которые везут на Украину то, что называется «продукцией военного и двойного назначения».

Границу не могут преодолеть партии топлива для военной техники, тепловизоры, аптечки.

Киевские власти должны подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков на границе. Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Поляки с 6 ноября начали блокировать автомобильные пункты пропуска. За это время на украинско-польской границе скопились тысячи большегрузов с беспилотниками, топливом, тепловизорами и медикаментами. Блокировка движения на КПП может продлиться до 26 ноября. При этом препятствий для проезда легковушек и автобусов нет.