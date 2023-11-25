Махачкала, 25 ноября, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Около 50 эвакуированных из Палестины граждан прибыли в Дагестан, сообщил 25 ноября глава республики Сергей Меликов.

«В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины. <…> Сейчас около 50 человек, прибывшие в республику, уже едут в пункт временного размещения, где созданы все условия для их комфортного проживания», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

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Беженцев встретили председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, а также уполномоченный по правам ребенка в республике Марина Ежова, спасатели МЧС и другие официальные лица.

Меликов пообещал помочь представителям палестинского народа адаптироваться к новым условиям, предоставить им возможность получать образование и работать.

Глава Дагестана заявил, что все вопросы с обустройством быта беженцев возьмёт под личный контроль.

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Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября планируется освобождение второй группы заложников ЦАХАЛ и ХАМАС. 39 палестинцев отпустят в обмен на 13 израильских задержанных из сектора Газа. Также в состав группы войдут семь иностранцев, которые не входили в рамки соглашения.

О решении разместить около 130 эвакуированных из Палестины российских граждан объявили власти Калужской области. Людей поселят в одном из пунктов временного размещения. Глава региона Владислав Шапша поручил областному правительству помочь вынужденным переселенцам обустроиться на новом месте.