Москва, 25 ноября, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал овощ, употребление которого может снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

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По мнению специалиста, таким действием обладает свёкла. Благодаря содержащемуся в ней бетаину корнеплод повышает уровень железа в организме, улучшает работоспособность сердца и помогает бороться с лишним весом.

Мясников заверил, что бетаин способствует увеличению физической силы, росту мышечной массы и снижению жировых запасов. На основе бетаина производят лекарства.

Предпочтительнее свёклу есть в сыром виде, в салатах или других холодных закусках.

«Она может потерять полезные свойства при термической обработке», — сказа врач.

С осторожностью свёклу стоит употреблять тем, у кого есть камни в почках или диагностированы другие заболевания, связанные с образованием оксалатов.

Как сообщало ИА Регнум, учёные из Лейденского университета в Нидерландах выяснили, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает влияния на организм. Безопасная доза сахара в чае или кофе не должна превышать 5 гр.

Александр Мясников заявил, что развитию аневризмы, могут способствовать мясо, колбасные изделия, субпродукты, чипсы и сладкая газировка.

Мясников назвал продукты, которые обладают противовоспалительным эффектом. Среди них два алкогольных напитка — пиво и вино. По словам врача, таким же эффектом обладают фрукты, орехи, овощи, цельные зёрна, хлопья на завтрак, нежирный сыр, а также чай и кофе.