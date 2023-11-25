Доха, 25 ноября, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Катара анонсировал освобождение второй группы заложников ЦАХАЛ и ХАМАС. Процедура должна состоятся вечером 25 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня вечером 39 палестинцев будут освобождены в обмен на освобождение 13 израильских задержанных из сектора Газа, а также семь иностранцев, находящихся вне рамок соглашения», — уточнил он.

Представитель Армии обороны Израиля Рафаэль Рафовиц подтвердил в эфире телеканала BFMTV предстоящий обмен. По его словам, израильские власти допускают возможность продления перемирия с ХАМАС для дальнейшего освобождения заложников.

Как сообщало ИА Регнум, после многодневных переговоров с помощью Катара и Египта 24 ноября вступило в силу соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС. В этот день палестинская группировка освободила первую группу заложников из Газы в количестве 13 человек.

В свою очередь, Израиль в рамках договорённости с ХАМАС отпустил из тюрем 39 палестинских заключённых. В числе тех, кого выпустили из заключения, были женщины и дети.

Ранее израильские власти получили список заложников, которых ХАМАС запланировал отпустить 25 ноября.