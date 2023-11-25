Тель-Авив, Израиль, 25 ноября, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Израильская армия может возобновить бои в секторе Газа раньше окончания срока объявленной гуманитарной паузы, если ХАМАС до полуночи не освободит вторую часть заложников. Об этом сообщил Channel 13 со ссылкой на источник в системе безопасности.

Mohammed Talatene/Global Look Press

«Мы можем вернуться к маневрированию в секторе Газа если ХАМАС не освободит заложников к полуночи», — сказал источник телеканала.

При этом Израиль отверг все обвинения в свой адрес в нарушении условий сделки об освобождении заложников.

Как сообщало ИА Регнум, представители ХАМАС заявили на переговорах о перемирии и урегулировании конфликта, что ЦАХАЛ нарушила условия соглашения о гуманитарной паузе в конфликте.

Ранее представители боевого крыла ХАМАС заявили, что освобождение второй группы израильских заложников будет отложено до момента, когда власти Израиля выполнят своё обещание и разрешат въезд машин с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, а также выпустят из тюрем согласованное количество палестинских граждан.