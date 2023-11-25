Берлин, 25 ноября, 2023, 22:00 — ИА Регнум. В Берлине 25 ноября прошло многотысячное шествие против поставок оружия на Украину и за дипломатическое решение конфликтов на территории Украины и Израиля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.

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Митинг организовала политик Сара Вагенкнехт. По данным руководителей акции, участие в ней приняли около 20 тысяч человек.

В своём выступлении Вагенкнехт обвинила правительство Германии в применении двойных стандартов в оценке двух этих конфликтов и в потакании действиям Израиля. Вместо того чтобы способствовать урегулированию военных конфликтов, Берлин посредством поставки оружия их раздувает, отметила она также.

«Эта война должна закончиться. И это очень важно — во всех направлениях», — сказала Вагенкнехт.

Политик отметила, что нынешние власти Германии тратят огромные средства на производство оружия, часть которого передают союзникам, в то время как в стране достаточно серьёзных внутренних проблем, от резкого роста цен на энергоносители до нехватки учителей в школах и закрытия больниц.

Ранее в целом ряде столиц западных государств и крупных городов прошли митинги, участники которых также требовали прекращения боевых действий в секторе Газа.

18 ноября на улицы Берлина вышли около четырёх тысяч человек, сообщали местные СМИ. В Нью-Йорке 9 ноября прошли митинги с участием сотен демонстрантов в поддержку Палестины. 11 ноября сторонники палестинского государства собрались возле дома президента США Джозефа Байдена в Делавэре с требованием прекращения огня в секторе Газа. В тот же день в Лондоне при разгоне пропалестинских демонстраций пострадали девять полицейских, а 126 участников акций были задержаны.