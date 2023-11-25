Рамалла , 25 ноября, 2023, 21:36 — ИА Регнум. Представители палестинского радикального движения ХАМАС заявили посредникам на переговорах о перемирии и урегулировании конфликта, что армия Израиля нарушила условия соглашения о гуманитарной паузе в конфликте, заявил 25 ноября представитель ХАМАС в Ливане.

Иван Шилов ИА Регнум

В МИД Израиля опровергли это утверждение — по заявлению представителя ведомства, нарушений гуманитарной паузы не было.

Ранее представители боевого крыла ХАМАС заявили, что освобождение второй группы израильских заложников будет отложено до момента, когда власти Израиля выполнят своё обещание и разрешат въезд машин с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, а также выпустят из тюрем согласованное количество палестинских граждан.

В свою очередь израильское телевидение со ссылкой на источник в армии страны сообщило, что если договорённость об освобождении второй группы израильских заложников не будет выполнена в срок, то после полуночи 26 ноября Израиль возобновит военную операцию против ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум ранее, власти Израиля и ХАМАС при поддержке посредников достигли договорённости о четырёхдневном перемирии, в ходе которого Израиль должен освободить палестинских заключённых из тюрем, а ХАМАС — вернуть заложников, захваченных в ходе атаки 7 октября.

Договорённость о перемирии вступила в силу 24 ноября. ХАМАС освободило первую группу из 13 женщин и детей. Власти Израиля, в свою очередь, отпустили на свободу 39 палестинских заключённых, женщин и подростков.

Военные Армии обороны Израиля в дни перемирия проходят подготовку к возобновлению боевых действий, сразу после завершения гуманитарной паузы военная операция в Газе будет продолжена, сообщали ранее официальные представители израильской армии.