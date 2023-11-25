Пекин, 25 ноября, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, незаконно вошедший в территориальные воды страны у островов Сиша в Южно-Китайском море, сообщил 25 ноября телеканал CGTN со ссылкой на южное боевое командование Народно-освободительной армии Китая.

«Китайские военные в субботу заявили, что вытеснили американский ракетный эсминец USS Hopper после его незаконного вторжения в территориальные воды Китая у островов Сиша в Южно-Китайском море», — сказано в сообщении.

Для отслеживания пути следования эсминца были задействованы подразделения военно-морских и военно-воздушных сил. Издание цитирует заявление старшего полковника армии Китая Тянь Цзюньли о том, что проникновение эсминца — «железное доказательство» стремления США к милитаризации Южно-Китайского моря.

Китай считает частью своей территории острова в Южно-Китайском море, в том числе и Сиша, однако ряд других государств региона не признают суверенитет Пекина над этими территориями.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года Австралия, США, Филиппины и Япония провели в Южно-Китайском море манёвры, в которых принимали участие боевые корабли. Официальной целью манёвров было усиление сотрудничества военных вышеперечисленных стран.

В июле 2023 года в акватории Японского моря прошло совместное российско-китайское военно-морское учение «Север. Взаимодействие — 2023». Учение направлено на укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем и поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечали в Москве и Пекине.