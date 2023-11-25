Москва, 25 ноября, 2023, 19:55 — ИА Регнум. На Международной выставке-форуме «Россия» прошли Дни регионов Уральского федерального округа, посетителям показали достижения Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, сообщили ИА Регнум организаторы выставки-форума.

Владимир Гердо/ТАСС

Все регионы постарались в своих презентациях ярко и оригинально отразить идентичность родного края, рассказал руководитель Экспертного клуба Свердловской области, профессор кафедры политических наук Уральского федерального университета Анатолий Гагарин.

«Триада «прошлое — настоящее — будущее» в каждом регионе была представлена максимально ёмко и с использованием современных интерактивных технологий. Поэтому «Демидовский лофт» на презентации Свердловской области дополнен современными мультимедиатехнологиями, история первопроходцев газо− и нефтегазоносного севера на стендах Тюменской области, ХМАО-Югры и ЮНАО-Ямала сочетаются с интерактивными викторинами, изделиями народных промыслов», — отметил эксперт.

Регионы Урала, вписавшие себя в историю промышленными и научными достижениями, являются опорой страны, но будущее Урала — не менее великое, чем его прошлое, отметил в свою очередь заместитель главы комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков.

«Сегодня опорный край державы даёт широчайшие перспективы для всех, кто хочет развиваться, и прежде всего для молодёжи. На Урале для этого есть всё: мощные заводы и агропромышленный сектор, наукограды и университеты мирового уровня, но самое важное — здесь создаётся комфортная среда для жизни каждой семьи», — сказал депутат.

26 ноября на выставке-форуме начнутся Дни регионов Приволжского федерального округа, добавили организаторы мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 22 ноября на выставке-форуме прошёл День Челябинской области. Гвоздём программы стал показ-перформанс этнокостюмов по мотивам уральских сказов и народных промыслов.

Дни регионов на форуме «Россия» продлятся до 14 января 2024 года, а сама выставка, стартовавшая 4 ноября, завершится 12 апреля.