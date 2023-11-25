Москва, 25 ноября, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Футболисты московского «Спартака» Михаил Игнатов и Александр Селихов из-за болезни не сыграют в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Балтикой». Об этом 25 ноября сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

РИА Новости/Александр Вильф Михаил Игнатов

«Игнатов и Селихов приболели. Роман Зобнин продолжает восстанавливаться в Москве», — сказал Зеленов.

Матч «Балтика» — «Спартак» состоится 25 ноября в Калининграде.

Как ранее сообщало ИА Регнум, московское «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2. Решающий мяч забил форвард Константин Тюкавин на 74-й минуте.

До этого санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Сочи» в матче 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0. После этой игры «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России.