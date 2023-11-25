Великие Луки, Псковская область, 25 ноября, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Обвиняемая в убийстве троих детей 34-летняя жительница Великих Лук Псковской области признала свою вину. Это следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Кадр из видео

На кадрах также видно, как обвиняемая демонстрирует следователям, как задушила своих сыновей. Затем рассказала о гибели своей восьмилетней дочери.

«Старшая дочь болела, ей стало ещё хуже, скорую я ей не вызвала. Впоследствии она умерла. Я это тоже скрыла», — объяснила женщина.

СК РФ по Псковской области предъявил матери обвинение в убийстве. Женщину арестовали.

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По версии следствия, обвиняемая задушила своих сыновей и оставила тела детей в квартире, затем переехала в частный дом, где убила восьмилетнюю дочь.

В областном СК добавили, что сбор доказательств по делу продолжается.

Как передавало ИА Регнум ранее, по предварительной информации, в полицию обратилась бабушка погибших детей. Прибыв в квартиру подозреваемой, следователи обнаружили два скелетированных детских трупа. Тела лежали на двухярусной кровати, накрытые одеялами. Позже в другом доме следователи нашли тело восьмилетней девочки, обёрнутое в полиэтиленовый пакет.

Мать погибших заявляла, что все дети умерли «во сне» в августе 2023 года. После обнаружения тел были возбуждены уголовные дела по признакам убийства. Женщина была задержана.