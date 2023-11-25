Киев, 25 ноября, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказывают тяжёлое давление на ВСУ. Об этом 25 ноября заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Курбанова LIVE».

Константин Михальчевский / РИА Новости Комплекс РЭБ «Борисоглебск-2»

«Сейчас их средства радиоэлектронной борьбы просто невероятны. И это один из факторов, который оказывает достаточно сильное давление на способность украинской армии вести те или иные боевые действия», — сказал Кривонос.

Он добавил, что с помощью средств РЭБ российские военные обрывают связь между командованием ВСУ и солдатами.

По его словам, благодаря РЭБ российская армия увеличила число используемых на передовой беспилотников, включая FPV-дроны, и наносит ими точные удары по позициям ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября Кривонос заявил о бесполезности ракет ВСУ из-за российских систем РЭБ. Он уточнил, что Россия создала такие мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что украинские ракеты и беспилотники потеряли свою эффективность.

В британском издании The Economist отметили, что российские системы РЭБ успешно сбивают с курса ракеты, переданные Киеву НАТО. Там обратили внимание на то, что бить мимо целей стали и ракеты дальнего радиуса GMLRS, запускаемые с помощью установок HIMARS.

Доцент кафедры системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал заявил, что российская система РЭБ «Поле-21» препятствует использованию украинскими военными американских высокоточных снарядов M982 Excalibur. Он отметил, что этот вид российских вооружений подавляет GPS-сигналы, которые используются ВСУ для запуска снарядов. Тем самым Excalibur отклоняются от намеченного курса и теряют цель.

Перед этим обозреватели Пол Мозур и Аарон Кролик в статье газеты The New York Times написали, что российские средства РЭБ глушат беспроводные сигналы между украинским дроном и спутником, помогающим в навигации, из-за чего аппараты сбиваются с маршрута и падают на землю. Отмечалось, что в течение нескольких месяцев поставляемые немецкой компанией беспилотники работали бесперебойно, но в конце 2022 года они внезапно начали падать.