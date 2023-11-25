Москва, 25 ноября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 3:2.

РИА Новости/Григорий Сысоев Игрок ФК «Динамо» Жоао Пауло Бителло

На седьмой минуте матча полузащитник «Динамо» Бителло открыл счёт. Однако футболисты ЦСКА смогли отыграться и выйти вперёд ещё до перерыва, отличились хавбек Аббосбек Файзуллаев на 23-й минуте и нападающий Антон Заболотный на 40-й.

Во втором тайме динамовцы вырвали победу. На 55-й минуте Бителло оформил дубль, а решающий мяч забил форвард Константин Тюкавин на 74-й.

На сегодняшний день «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 28 очков. ЦСКА идёт на пятом месте с 25 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Сочи» в матче 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0. После этой игры «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России.