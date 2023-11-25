Великие Луки, Псковская область, 25 ноября, 2023, 19:07 — ИА Регнум. 34-летней жительнице Великих Лук Псковской области предъявлено обвинение в убийстве троих детей, она заключена под стражу, сообщили 25 ноября в Следственном комитете.

ИА Регнум

«Следственными органами СК России по Псковской области предъявлено обвинение 34-летней местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении Следственного комитета.

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По версии следствия, подозреваемая убила двоих своих сыновей (полутора и четырех лет), задушив их, после чего, оставив тела детей в квартире, переехала в другой дом, где позднее убила ещё одного своего ребёнка — восьмилетнюю девочку.

Сбор доказательств по делу продолжается, добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум ранее, по предварительной информации, в полицию обратилась бабушка погибших детей. Прибыв в квартиру подозреваемой, следователи обнаружили два скелетированных детских трупа. Тела лежали в двухярусной кровати, накрытые одеялами. Позже в другом доме следователи нашли тело восьмилетней девочки, обёрнутое в полиэтиленовый пакет.

Мать погибших заявляла, что все дети умерли «во сне» в августе 2023 года. После обнаружения тел были возбуждены уголовные дела по признакам убийства. Женщина была задержана.