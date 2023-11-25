Москва, 25 ноября, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Британские лейбористы попытались высмеять премьер-министра страны Риши Сунака, но применили при этом манипуляцию, подобную тем, что регулярно используются в проведении антироссийской пропагандистской кампании, заявила 25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кадр из видео Кадр из видео, на котором Риши Сунак использует молоток

Так она прокомментировала ранее опубликованный видеоролик, на котором Сунак держит молоток и бьёт боковой частью инструмента. Британские оппозиционеры сопроводили ролик заявлением, что Сунак не умеет держать молоток, поскольку он «не сын ремесленника».

«Запись была сделана во время визита политика в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии. В полной его версии чётко видно и слышно, что мастер специально сказала Сунаку использовать боковую часть инструмента», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Эта часть видеозаписи была вырезана оппонентами Сунака. Именно таким образом западная пропаганда ведёт себя с информационными поводами в отношении России — вырывает из контекста фрагменты содержания, чтобы придать ему прямо противоположный смысл, отметила официальный представитель МИД РФ.

«Это и есть манипуляция информацией, те самые фейки, которые убивают мир. Только с премьер-министром Британии дезинформация носила точечный характер и могла быть купирована. Антироссийская же медиакампания носит характер пандемии», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года президент России Владимир Путин назвал ложь Запада вековой практикой. Лучшим оружием против лжи и пропаганды является правда, подчеркнул он. Западные власти боятся правды, чем и объясняются все вводимые ими запреты в отношении России, отметил Владимир Путин.

24 февраля 2022 года в обращении к нации, сообщая о начале специальной военной операции России на Украине, Владимир Путин назвал Запад «империей лжи», которая использует прямолинейную силу для достижения своих корыстных интересов.