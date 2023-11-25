Захарова назвала манипуляцией видео с Сунаком, неверно использующим молоток
Москва, 25 ноября, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Британские лейбористы попытались высмеять премьер-министра страны Риши Сунака, но применили при этом манипуляцию, подобную тем, что регулярно используются в проведении антироссийской пропагандистской кампании, заявила 25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала ранее опубликованный видеоролик, на котором Сунак держит молоток и бьёт боковой частью инструмента. Британские оппозиционеры сопроводили ролик заявлением, что Сунак не умеет держать молоток, поскольку он «не сын ремесленника».
«Запись была сделана во время визита политика в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии. В полной его версии чётко видно и слышно, что мастер специально сказала Сунаку использовать боковую часть инструмента», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Эта часть видеозаписи была вырезана оппонентами Сунака. Именно таким образом западная пропаганда ведёт себя с информационными поводами в отношении России — вырывает из контекста фрагменты содержания, чтобы придать ему прямо противоположный смысл, отметила официальный представитель МИД РФ.
«Это и есть манипуляция информацией, те самые фейки, которые убивают мир. Только с премьер-министром Британии дезинформация носила точечный характер и могла быть купирована. Антироссийская же медиакампания носит характер пандемии», — добавила Захарова.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года президент России Владимир Путин назвал ложь Запада вековой практикой. Лучшим оружием против лжи и пропаганды является правда, подчеркнул он. Западные власти боятся правды, чем и объясняются все вводимые ими запреты в отношении России, отметил Владимир Путин.
24 февраля 2022 года в обращении к нации, сообщая о начале специальной военной операции России на Украине, Владимир Путин назвал Запад «империей лжи», которая использует прямолинейную силу для достижения своих корыстных интересов.