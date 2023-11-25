Москва, 25 ноября, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Главного тренера московского футбольного «Локомотив» Михаила Галактионова могут дисквалифицировать за нецензурные слова в адрес арбитра матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

Григорий Сысоев/РИА Новости Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов

После игры Галактионов дал интервью, в котором нецензурно отреагировал на работу бригады арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Согласно дисциплинарному регламенту, за это он может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх матчей, а при повторном нарушении — пропустить до трёх месяцев.

Кроме того, Российский футбольный союз (РФС) может оштрафовать тренера на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Крылья Советов» сыграли вничью с «Локомотивом». Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 3:3. С 84-й минуты «железнодорожники» вели в счёте с разницей в два мяча. Однако самарской команде удалось спастись в компенсированное время, причём нападающий Бенхамин Гарре на десятой добавленной минуте реализовал пенальти.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после матча в резкой форме высказался о судьях, назвав их позором футбола.