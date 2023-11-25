Москва, 25 ноября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Военного корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, погибшего в зоне спецоперации, похоронили 25 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.

Павел Львов/РИА Новости Цветы у портрета корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова

Похороны прошли с воинскими почестями: на церемонии играл траурный оркестр, а почётный караул дал троекратный залп, передаёт «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум ранее, утром 25 ноября в московском телецентре на Шаболовке прошла церемония прощания с Максудовым. К гробу военкора принесли много венков и цветов, в том числе от президента России Владимира Путина.

Ранее глава государства подписал указ о награждении Максудова орденом Мужества посмертно — за отвагу и мужество, проявленные при исполнении профессионального долга.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября беспилотник ВСУ в Запорожской области выпустил осколочный снаряд по группе российских журналистов, готовивших материалы об обстрелах региона со стороны киевских вооружённых формирований. Несколько журналистов получили ранения. Максудов умер от потери крови по пути в больницу в крымском Джанкое.

Соболезнования близким и коллегам Максудова ранее выразили руководители ряда ведомств. В частности, министр обороны Сергей Шойгу отметил, что военкор профессионально выполнял свою задачу и для Минобороны его гибель — такая же потеря, как для всего журналистского корпуса.

В Следственном комитете, выразив соболезнования родным и близким Максудова, также заявили, что будет сделано всё возможное для наказания виновных в его гибели.