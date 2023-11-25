Манчестер, Великобритания, 25 ноября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Global Look Press/IMAGO/Malcolm Bryce Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд

На 27-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт в матче. Для него этот гол стал 50-м в АПЛ, причём он достиг этой отметки за 48 матчей, что является рекордом турнира.

«Ливерпуль» смог уйти от поражения благодаря голу защитник Трента Александера-Арнольда на 80-й минуте.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды 29 очков. «Ливерпуль» идёт на втором месте с 28 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, нападающий академии лондонского футбольного клуба «Арсенал» Чидози Оби-Мартин забил десять голов в матче молодёжной АПЛ. 15-летний футболист отметился десятью забитыми мячами в матче с «Ливерпулем», который завершился со счётом 14:3. Всего в активе игрока 13 голов в пяти играх турнира.