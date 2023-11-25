Москва, 25 ноября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы арестовал на два месяца главу Ленинского округа Московской области Алексея Спасского, обвиняемого в получении взятки, сообщили в объединённой пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Официальный телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции Алексей Спасский в зале суда

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 25 ноября 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Ленинского округа Подмосковья Спасского Алексея Петровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок до 22 января 2024 года», — сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее аналогичное решение было принято в отношении бывшего заместителя Спасского — Альберта Гравина.

24 ноября сообщалось об обысках в рабочих кабинетах Спасского и Гравина и об их задержании. Гравина доставили в управление СК для беседы со следователями.

Telegram-канал «112» со ссылкой на осведомлённые источники сообщал, что с заявлением в отношении Гравина в правоохранительные органы обратился один из подмосковных предпринимателей. По этим данным, бизнесмен хотел перевести земельный участок из одной категории в другую для последующего строительства, а Гравин, курирующий в администрации округа вопросы этой сферы, через посредника потребовал у него взятку в размере 60 млн рублей. Во время допроса, по версии Telegram-канала, Гравин заявил следователям, что к коррупционной схеме причастен и Спасский.