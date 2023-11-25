Каир, 25 ноября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Египет получил положительные сигналы о продлении перемирия в секторе Газа, которое позволит освободить большее число заложников, передаёт 25 ноября египетский телеканал Al Qahera News.

Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Египет получил положительные сигналы от всех сторон о продлении периода перемирия в секторе Газа», — говорится в сообщении телеканала.

Египетские власти ведут переговоры о продлении ещё на два дня режима прекращения огня в секторе Газа. По данным источников телеканала Al-Arabiya, в переговорах участвуют Египет и Катар.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках четырёхдневного перемирия Израиль освобождает палестинских заключённых из своих тюрем, а радикальное движение ХАМАС возвращает израильской стороне заложников, захваченных в ходе атаки 7 октября.

Договорённость о перемирии вступила в силу 24 ноября в 07:00 (08:00 мск). На первом этапе ХАМАС освободило группу из 13 израильских заложников — женщин и детей. Их состояние, согласно сообщению ЦАХАЛ, удовлетворительное. Израиль, в свою очередь, отпустил на свободу 39 палестинских заключённых — женщин и подростков.