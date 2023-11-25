Санкт-Петербург, 25 ноября, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Сочи» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0.

В составе «Зенита» голы забили защитник Родригао на 45-й минуте, нападающий Вильсон Изидор на 58-й и полузащитник Андрей Мостовой на 89-й.

Форвард «Зенита» Клаудиньо не реализовал пенальти на 53-й минуте встречи.

На сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 33 очка. «Сочи» идёт на 16-м месте с 10 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Крылья Советов» сыграли вничью с «Локомотивом». Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 3:3. С 84-й минуты «железнодорожники» вели в счёте с разницей в два мяча. Однако самарской команде удалось спастись в компенсированное время, причём нападающий Бенхамин Гарре на десятой добавленной минуте реализовал пенальти.