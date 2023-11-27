Москва, 27 ноября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» совместно с банком еды «Русь» запускают социальный проект под названием «Ёлка желаний». В рамках проекта 1235 детей из малоимущих и многодетных семей получат подарки к Новому году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя елка

Благотворительное мероприятие будет проходить до 17 декабря 2023 года в 61 супермаркете в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи, Воронеже, Тюмени, Краснодаре, Волгограде, Липецке, Боре, Перми, Уфе, Ижевске и Набережных Челнах.

В этих городах в супермаркетах установят ёлки с открытками, где будут написаны новогодние желания ребят. Чтобы принять участие, достаточно выбрать одну или несколько открыток на ёлке и купить указанный там подарок. Приобретённые товары необходимо передать сотрудникам супермаркета на кассе. Все собранные подарки будут вручены детям — подопечным банка еды «Русь» до конца декабря 2023 года. Если какие-то открытки не успеют разобрать покупатели, «Перекрёсток» закупит подарки самостоятельно, чтобы исполнить желания всех детей.

«В преддверии новогодних праздников все ждут чуда и исполнения желаний. Особенно сильно волшебства ждут дети», — рассказала директор по развитию клиентского сервиса торговой сети «Перекрёсток» Валерия Жукова. «В этом году у каждого из нас есть возможность совершить добрый поступок и исполнить заветную мечту ребёнка, который в этом нуждается», — добавила она. Вместе с партнерами «Перекрёсток» развивает социальные инициативы и стимулирует покупателей участвовать в благотворительности. Жукова отметила, что торговая сеть демонстрирует, что это не сложно и не требует больших усилий. «Ведь только совместными усилиями можно сделать наш мир лучше и чуточку добрее», — заключила она.

«Нуждающиеся семьи с детьми в трудной жизненной ситуации — это основная категория благополучателей банка еды. Благодаря поддержке таких добрых акций, как «Ёлка желаний», у семей появляется возможность сберечь средства и потратить их не на продукты, а на подарок для ребенка», — заявила общественный деятель, сооснователь и президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлиа Назарова. «Вместе с неравнодушными гражданами мы дарим детям веру в добро и предновогоднее чудо», — подчеркнула она.