Москва, 25 ноября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Из-за ожидаемого в Москве сильного снегопада городские службы работают в усиленном режиме. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и социальным объектам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

«В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме», — сообщил заместитель мэра Москвы. Он привел данные синоптиков, согласно которым с 26 по 27 ноября в российской столице ожидается сильный снег, метель, гололед, заносы на дорогах, снежный накат. Пётр Бирюков отметил, что суммарный прирост снега может составить до 20 см.

«Аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов находятся на круглосуточном дежурстве, — рассказал он. — Подготовлено необходимое количество резервных генераторов и ведется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети».

Глава Комплекса городского хозяйства Москвы призвал горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности перенести поездки на автомобилях.

«Для уборки города задействуем максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников, — отметил он. — За всеми остановками общественного транспорта закреплены бригады ручной уборки для круглосуточной очистки подходов к ним». Для помощи водителям грузовых автомобилей организовано дежурство тягачей.

После окончания снегопада 27 ноября начнется очистка от снега и наледи зданий.