Бейрут, 25 ноября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Принадлежащее Израилю судно подверглось обстрелу в Аравийском море. Об этом 25 ноября сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Кадр из видео Грузовой корабль «Галактика Лидер»

«Источники подтверждают, что израильский корабль подвергся нападению в Аравийском море. Корабль был обстрелян, в результате чего загорелся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 24 ноября. Других подробностей не приводится.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября телеканал Al Hadath сообщил, что йеменские хуситы захватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находился экипаж в составе 22 человек. При этом они пообещали обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая с заявлением по этому поводу, обвинил Иран в захвате грузового судна, а также отметил, что на борту захваченного судна не было израильтян, а в плен к боевикам попали граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики.

Позднее представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о готовности хуситов нанести удары по всем гражданским судам под флагом Израиля в зоне досягаемости их средств поражения.