Москва, 25 ноября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Крымский мост в настоящее время тщательно охраняется российскими военными, поэтому к словам главы СБУ Василия Малюка, угрожающего уничтожить этот объект, следует относиться как к браваде. Об этом корреспонденту ИА Регнум 25 ноября заявил Виктор Литовкин.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Ранее Малюк сказал, что Крымский мост будет уничтожен, а Россию ждёт много «новых сюрпризов».

«В том, что они готовят какие-то новые пакости, нет сомнений, — согласился Литовкин. — Но по большей части его слова — это всё-таки бравада. Они уже не раз обещали танки на Красной площади, проехать по Арбату, устроить парад победы в Севастополе и так далее».

По его словам, Малюк пытается, с одной стороны, напугать российских граждан, а с другой — вселить уверенность в украинское население, убедив его в том, что СБУ в состоянии причинить России какую-то неприятность.

«Иначе получается, что они ничего не могут, а поражения на фронте — одно за другим. Грядущее общее поражение заставляет их придумывать что-то необычное в террористических операциях — и на фронте, и в нашем тылу», — объяснил Литовкин.

Он подчеркнул, что Крымский мост сейчас очень тщательно охраняется: там есть подводные сетки, чтобы не пропускать аквалангистов и диверсантов, тренированные дельфины, системы противовоздушной обороны, быстроходные катера.

«Но чем меньше побед на фронте, тем громче вранья и хвастовства в заявлениях представителей киевского режима», — подытожил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в интервью украинским журналистам Малюк напомнил о терактах на Крымском мосту в октябре 2022 и в июле 2023 года, в котором украинские спецслужбы использовали морские дроны Sea Baby. По словам главы СБУ, после атак мост перестал «полноценно функционировать».

Напомним, что первый удар по Крымскому мосту Украина нанесла 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека, в том числе пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося поблизости от подорвавшегося грузовика. Второй теракт произошёл 17 июля 2023 года. В результате атаки погибли супруги, их 14-летняя дочь была госпитализирована.

Комментируя угрозы Малюка, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что от российских спецслужб потребуется дальнейшая бдительность. По его словам, когда люди не брезгуют акциями, в результате которых жертвами могут оказаться мирные жители — дети, старики, женщины, это, конечно, неприемлемо и ещё раз подтверждает террористический характер нынешнего киевского режима.