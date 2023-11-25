Самара, 25 ноября, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов в резкой форме высказался о судьях, которые работали на матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

Григорий Сысоев/РИА Новости Игрок сборной России Дмитрий Баринов

После завершения встречи Баринов подошёл к ассистенту главного арбитра Рашиду Абусуеву и высказал ему своё недовольство.

«Для всего футбола вы — позор», — сказал Баринов, обращаясь к судье.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Крылья Советов» сыграли вничью с «Локомотивом». Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 3:3. С 84-й минуты «железнодорожники» вели в счёте с разницей в два мяча. Однако самарской команде удалось спастись в компенсированное время, причём нападающий Бенхамин Гарре на десятой добавленной минуте реализовал пенальти.