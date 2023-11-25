Москва, 25 ноября, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» начал проходить испытания на морских полигонах Балтийского флота. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту.

Максим Богодвид/ РИА Новости

«Новейший малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» проекта 21 631 «Буян-М» — носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», построенный на судостроительном заводе АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» для Балтийского флота, приступил к программе государственных испытаний в морских полигонах БФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о начале испытаний доложено главнокомандующему Военно-морским флотом РФ адмиралу Николаю Евменову.

Корабль проходит маневренные и скоростные испытания, проверяется работа агрегатов, систем и узлов, а также вооружения, навигационных и радиотехнических средств.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии оборонного ведомства сообщил, что российский фрегат «Адмирал Головко», который планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сейчас проходит госиспытания.

Шойгу 15 сентября заявил, что в состав Военно-морского флота России до конца текущего года поступит 12 кораблей. Среди них фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск».

Ранее в состав Военно-морского флота в 2023 году планируется принять три корабля проекта 22 800 «Каракурт», которые способны наносить высокоточные ракетные удары.