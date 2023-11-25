Бейрут, 25 ноября, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Патруль Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) был обстрелян армией Израиля на юге страны. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Временных силы ООН в Ливане на своей странице в социальной сети.

EPA/ТАСС

«Сегодня около 12 часов дня патруль ВСООНЛ подвергся обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в окрестностях Айтаруна на юге Ливана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате была повреждена одна из машин Временных сил ООН, никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам ливанской шиитской организации «Хезболла» в ответ на обстрелы с территории Ливана. Средствами ПВО были сбиты несколько ливанских беспилотников.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Израиль неизбирательно применяет силу в секторе Газа, в результате анклав столкнулся с гуманитарной катастрофой.

В ООН число потерь среди мирного населения в ходе палестино-израильского конфликта назвали ошеломляющим и неприемлемым.

Генсек организации Антониу Гутерриш глубоко потрясён тем, что менее чем за 24 часа в секторе Газа были нанесены удары сразу по двум школам БАПОР (Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Он призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня.