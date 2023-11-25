Калининград, 25 ноября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Грузовые автомобили выстроились в очередь на российско-литовском участке границы в Калининградской области. Об этом сообщили 25 ноября в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Виталий Невар/РИА Новости

Очередь из 80 грузовиков образовалась перед автомобильным пунктом пропуска (МАПП) в посёлке Чернышевское. На нейтральной полосе стоят ещё 25 фур, уже оформленных калининградскими таможенниками.

«Причина — замедленная работа литовских коллег. За прошедшие сутки они приняли всего 58 машин», — указано в сообщении ФТС в Telegram-канале.

Официальных разъяснений со стороны Литвы не поступало, добавили в ведомстве и призвали граждан учитывать ситуацию на пункте пропуска «Чернышевское».

По данным на утро 25 ноября, указанным на сайте ФТС, в очереди в Чернышевском стояли 60 грузовиков, за предшествующие сутки был оформлен выезд для 62 фур.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Литва закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами, оставив исключение для тех, кто следует транзитом в Калининградскую область или из неё.