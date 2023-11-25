Херсон, 25 ноября, 2023, 15:57 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ нанесли 85 ударов по трём населённым пунктам Херсонской области, один мирный житель погиб, ещё несколько человек получили ранения, сообщил 25 ноября глава правительства региона Андрей Алексеенко.

Иван Шилов ИА Регнум

«За вчерашние сутки по 3 посёлкам на берегу Днепра нацисты ударили 85 раз. По Горностаевке, Каирам и Заводовке били артиллерия и миномёты, охотились на машины дроны-камикадзе. Плотность обстрелов вполне сопоставима с донецкой», — написал Алексеенко в своём Telegram-канале.

При этом, несмотря на обстрелы, жизнь в регионе не останавливается — в частности, в Горностаевке по настоятельным просьбам местных жителей была проведена ярмарка, отметил Алексеенко. Жители осознают опасность обстрелов, но не хотят ни уезжать с родной земли, ни оказываться от налаживания своего быта, добавил глава правительства области.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 24 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за минувшую неделю ВС РФ в Херсонской области отразили ряд атак противника и несколько попыток высадиться на островах на Днепре и на левом берегу реки. На херсонском направлении ВСУ за этот период потеряли более 400 военнослужащих, а 39 человек сдались в российский плен.

24 и 25 ноября ВСУ подвергли Донецк и другие города ДНР очередным обстрелам. В частности, 25 ноября столица республикибыла атакована с использованием кассетных боеприпасов. За минувшую неделю на донецком направлении противник потерял более 1680 военных, отмечал ранее Конашенков.