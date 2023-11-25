Ереван, 25 ноября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Армения и Саудовская Аравия договорились об установлении дипломатических отношений, сообщает 25 ноября пресс-служба армянского МИД.

Иван Шилов ИА Регнум

Протокол об установлении дипломатических отношений подписали 24 ноября в Абу-Даби послы Республики Армения и Королевства Саудовская Аравия в ОАЭ Карен Григорян и Султан ибн Абдалла Аль-Ангар, говорится в сообщении.

Дипломатических отношений между Ереваном и Эр-Риядом не было с 1991 года, так как после распада СССР саудовская сторона поддержала позицию Баку в карабахском конфликте. На протяжении 30 лет ни один официальный представитель постсоветской Армении не посещал Саудовскую Аравию.

Как сообщало ИА Регнум, первый визит в Эр-Рияд совершил в конце октября 2021 года года бывший армянский президент Армен Саркисян. Он встретился там с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Администрация президента Армении назвала эту поездку «историческим шагом».