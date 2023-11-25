Самара, 25 ноября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с московским «Локомотивом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 3:3.

Владимир Астапкович/РИА Новости Игрок «Крыльев Советов» Фернандо Костанца

На 30-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев после передачи через всё поле от Максима Глушенкова. Спустя минуту защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца пробил точно в «девятку» ворот соперника.

Во втором тайме дубль оформил вышедший на замену полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. Он отличился на 62-й и 84-й минутах.

Однако самарской команде удалось спастись в компенсированное время. На четвёртой добавленной минуте Владимир Писарский сократил отставание, а спустя шесть минут Бенхамин Гарре реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 26 очков. «Локомотив» идёт на шестом месте с 25 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 12 ноября московское «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0. У «Динамо» забили нападающий Константин Тюкавин и полузащитник Луис Чавес.

11 ноября «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1. У гостей на 63-й минуте забил полузащитник Эдуард Сперцян. Хозяева ответили голом форварда Матео Кассьерры на 70-й минуте.