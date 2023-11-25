Вашингтон, 25 ноября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его пугает ситуация с дефицитом боеприпасов в США. Соответствующий комментарий он оставил под постом бизнесмена Дэвида Сакса, который обсуждал новость о нехватке снарядов из-за помощи киевскому режиму.

Иван Шилов ИА Регнум

«О дефиците боеприпасов в США впервые было написано год назад. Мы до сих пор не решили эту проблему. Деиндустриализация привела к снижению боеспособности Америки», — заявил Сакс.

«Пугающе», — написал Маск в комментариях.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинская армия ощущает дефицит артиллерийских снарядов калибра 155 мм из-за конфликта на Ближнем Востоке. По словам Зеленского, на сегодняшний день склады по всему миру фактически опустошены, а поставок от Запада недостаточно для нужд ВСУ.

Делегация палаты представителей Конгресса США 31 октября посетила Киев и провела переговоры с украинским руководством по поводу первоочередных нужд ВСУ. Члены парламентской делегации заявили, что осведомлены о нехватке у украинской армии снарядов калибра 155 мм.