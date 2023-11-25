Москва, 25 ноября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Американские «партнёры» Евросоюза, обостряя ситуацию на европейском континенте, с самого начала хотели нанести стратегическое поражение в первую очередь самому ЕС, заявила 25 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Так она прокомментировала высказывания покинувшего Россию и живущего в Лондоне предпринимателя Евгения Чичваркина, который ранее предложил своим подписчикам признаться себе, что западные санкции не оказали отрицательного влияния на Россию и что «мы (уехавшие из России в ожидании её поражения. — Прим. ред.) проиграли, а Путин победил».

«Не в этом надо признаваться. Признаваться, что Россия победит — это как иметь наглость заявить о том, что ты лично соглашаешься с аксиомой. Надо признаться в том, что: американские «партнёры» изначально хотели нанести стратегическое поражение именно Европейскому союзу», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3848529" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Аналогичным образом власти США вели себя и в ситуации на Ближнем Востоке, когда «гарантировали» безопасность Израиля, «замкнули» всю стратегию урегулирования в регионе на себя, а потом «случайно не увидели» подготовки ХАМАС к нападению на Израиль, отметила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 25 ноября немецкий предприниматель, бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что жители стран ЕС начинают осознавать, что стали инструментом в руках США против БРИКС, и, возможно, именно поэтому в Евросоюзе растут пророссийские настроения.

Президент Чехии Пётр Павел 22 ноября назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке армий Евросоюза к конфликту высокой интенсивности. Россия не представляет угрозы Европе — напротив, это Европа является угрозой для России, поскольку сейчас Европа подконтрольна США и находится в составе НАТО, а военный блок движется к границам РФ, отметил, комментируя это высказывание Павела, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.