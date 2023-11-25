Бангкок, 25 ноября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ России «Адмирал Пантелеев» завершил дружественный визит в Таиланд, сообщил представитель российского посольства в королевстве 25 ноября ТАСС.

Евгений Пахомов/ТАСС Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ России «Адмирал Пантелеев»

Российский боевой корабль покинул порт Саттахип, где находится главная военно-морская база королевских ВМС Таиланда. «Адмирал Пантелеев» прибыл в этот порт 22 ноября.

Личный состав «Адмирала Пантелеева» провёл встречи с руководством главной военно-морской базы Таиланда, а для таиландских военнослужащих была проведена экскурсия на борту корабля.

Таиландская сторона прорабатывает возможность ответного визита своего военного корабля во Владивосток, отмечает агентство.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября из Владивостока в дальний поход вышел отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга».

Корабли «Адмирал Трибуц» и «Печенга» 21 ноября приступили к совместным учениям в Бенгальском заливе с кораблями военно-морских сил Индии. Перед этим корабли завершили деловой заход в индийский порт Вишакхапатнам.

В октябре 2019 года «Адмирал Пантелеев» совершил деловой заход в порт Саттахип вместе с ракетным крейсером «Варяг» и танкером «Печенга». Впервые русские моряки сошли на таиландскую землю в феврале 1863 года, когда клипер «Гайдамак» и корвет «Новик» пришвартовались в устье реки Чао-Прайя неподалёку от Бангкока. Это событие стало отправной точкой для развития дружественных связей двух стран.